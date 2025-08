USA: indice UMich très légèrement révisé en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 16:09









(Zonebourse.com) - L'indice de confiance des ménages américains, compilé par l'Université du Michigan, s'est établi à 61,7 en donnée définitive pour juillet, un niveau proche des 61,8 de la première estimation, en hausse confirmée donc après 60,7 en juin.



Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 68 en juillet, contre 64,8 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs perspectives s'est tassée à 57,7 après 58,1 en juin.



'Bien que les tendances récentes montrent que le sentiment évolue dans une direction favorable, les ménages ne sont guère optimistes quant à la trajectoire de l'économie', constate Joanne Hsu, directrice des sondages auprès des consommateurs.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.