USA: indice Philly Fed toujours négatif en juin information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie reste faible ce mois-ci, à en croire l'indice des conditions générales actuelles calculé par la Fed locale ('Philly Fed') qui se maintient stable par rapport à son niveau de -4 affiché en mai.



L'indice des nouvelles commandes baisse et celui des livraisons s'améliore, mais les deux chiffres restent inférieurs à leurs moyennes de non-récession. L'indice de l'emploi devient négatif et tombe même à son plus bas niveau depuis mai 2020.



La Fed de Philadelphie ajoute que ses deux indices de prix ralentissent, mais demeurent élevés, et que les indicateurs futurs de l'enquête 'suggèrent des attentes moins généralisées de croissance au cours des six prochains mois'.





