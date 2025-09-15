 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : indice Empire State de retour en terrain négatif
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 14:37

L'activité manufacturière a légèrement reculé dans l'État de New York en septembre, selon l'enquête Empire State, dont l'indice global des conditions générales des affaires a chuté de 21 points pour s'établir à -8,7, sa première lecture négative depuis juin.

La Fed de New York, qui publie cette enquête, précise que les nouvelles commandes et les livraisons ont fortement diminué, mais que l'emploi est demeuré stable, tandis que la semaine de travail moyenne a légèrement diminué.

Le rythme de hausse des prix des intrants est demeuré élevé, quoique plus lent qu'en août, et celui des prix de vente est demeuré modéré. Enfin, les entreprises s'attendaient à une certaine amélioration de la situation dans les mois à venir, mais l'optimisme restait modéré.

