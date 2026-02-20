USA : indice de confiance UMich révisé en baisse pour février
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 16:29
A titre de comparaison, les économistes attendaient une révision en baisse pour février, vers 56,5 pour ceux de Jefferies, par rapport à une estimation flash parue à 57,3 il y a deux semaines.
Par rapport au mois précédent, si la composante des conditions économiques actuelles s'est améliorée de 1,2 point à 56,6 en février, celle des attentes des consommateurs s'est contractée de 0,4 point à 56,6.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue sur la défensive vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Vers 15H00 ... Lire la suite
-
Oddo BHF maintient son opinion neutre sur le titre et relève son objectif de cours à 36 E (contre 35 E) suite à une "publication très solide". L'analyste reste à neutre à ce stade étant donné les incertitudes liées à Simon Properties, son 1er actionnaire, qui conduisent ... Lire la suite
-
L'économie américaine a montré des signes de ralentissement au cours du dernier trimestre 2025, avec une hausse du PIB de 1,4% en rythme annualisé, une performance décevante comparé aux attentes des marchés que le président américain Donald Trump a d'ores et déjà ... Lire la suite
-
Les cours du café ont baissé cette semaine, la variété d'arabica atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2024, en raison de prévisions favorables de production, notamment au Brésil. Au Brésil, de loin le principal producteur mondial, "les anticipations pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer