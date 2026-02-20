 Aller au contenu principal
USA : indice de confiance UMich révisé en baisse pour février
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 16:29

La confiance des consommateurs américains est restée quasiment stable en février, à en croire l'indice de confiance de l'Université du Michigan ("UMich"), qui ressort à 56,6, à comparer à 56,4 en janvier.

A titre de comparaison, les économistes attendaient une révision en baisse pour février, vers 56,5 pour ceux de Jefferies, par rapport à une estimation flash parue à 57,3 il y a deux semaines.

Par rapport au mois précédent, si la composante des conditions économiques actuelles s'est améliorée de 1,2 point à 56,6 en février, celle des attentes des consommateurs s'est contractée de 0,4 point à 56,6.

