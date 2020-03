Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Immobilier-Les dépenses de construction à un pic de près de deux ans Reuters • 02/03/2020 à 16:43









WASHINGTON/NEW YORK, 2 mars (Reuters) - Principaux indicateurs du marché immobilier américain publiés depuis le début du mois: * LES DÉPENSES DE CONSTRUCTION À UN PIC DE PRÈS DE DEUX ANS EN JANVIER 2 mars - Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont connu en janvier leur croissance la plus forte depuis près de deux ans mais la nouvelle risque de trouver peu d'écho sur des marchés financiers craignant que l'épidémie de coronavirus ne précipite l'économie vers la récession. Ces dépenses ont augmenté de 1,8% pour atteindre un record de 1.369 milliards de dollars avec une hausse des investissements dans les projets privés comme dans les chantiers publics, montrent les données publiées lundi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters attendaient pour janvier une croissance de 0,6% seulement. Sur un an, les dépenses de construction en janvier sont en hausse de 6,8%. Les données de décembre ont été révisées pour faire apparaître une croissance de 0,2% et non plus un repli de 0,2%. Tableau : Les indicateurs publiés en février (Service Macro-Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.