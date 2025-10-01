 Aller au contenu principal
USA : hausse supérieure aux attentes de l’indice PMI manufacturier de l’ISM
information fournie par AOF 01/10/2025 à 16:04

(AOF) - L’indice PMI manufacturier de l’ISM a progressé légèrement plus que prévu en passant de 48,7 à 49,1 points, alors qu’une hausse à 49 points était envisagée par les économistes. Si cet indicateur reste sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre progression et contraction de l’activité, sa progression à 49,1 points révèle un ralentissement du rythme de la contraction par rapport au mois précédent.

