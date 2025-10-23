 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 235,35
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : hausse des ventes de logements existants en septembre
information fournie par AOF 23/10/2025 à 16:49

(AOF) - Au mois de septembre, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont augmenté de 1,5%, à 4,06 millions d’unités, après un repli de 0,2% en août selon les données de la National Association of Realtors.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank