USA-Hausse des inscriptions au chômage à 236.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 décembre, à 236.000 contre 192.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 220.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 29 novembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 191.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 216.750 contre 214.750 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,838 million lors de la semaine au 29 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,937 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)