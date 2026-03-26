USA-Hausse des inscriptions au chômage à 210.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 21 mars, à 210.000 contre 205.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Cette progression est en ligne avec les attentes des économistes.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 210.500 contre 210.750 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,819 million lors de la semaine au 14 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,851 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá)