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USA-Hausse des inscriptions au chômage à 210.000
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:33

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 21 mars, à 210.000 contre 205.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Cette progression est en ligne avec les attentes des économistes.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 210.500 contre 210.750 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,819 million lors de la semaine au 14 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,851 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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