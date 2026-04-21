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USA : hausse de 0,4% des stocks des entreprises en février
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:15

Les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%), selon le Département du Commerce.

De leur côté, les ventes des entreprises aux États-Unis ont grimpé de 1,7% en février en rythme séquentiel, après une augmentation de 0,6% observée le mois précédent.

Du fait de cette progression plus forte des ventes que des stocks, le ratio stocks sur ventes s'est contracté d'un mois sur l'autre, passant de 1,35 mois en janvier à 1,33 mois le mois suivant.

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