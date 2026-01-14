 Aller au contenu principal
USA : hausse de 0,2% des prix à la production en novembre
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 14:38

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

L'administration américaine précise que cette légère augmentation des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribuée à un bond de 0,9% des prix des biens, tandis que ceux des services sont restés stables.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est accélérée à des rythmes de 3% en données brutes et de 3,5% en données sous-jacentes, à comparer à des taux annuels de respectivement 2,8% et 3,4% en octobre.

