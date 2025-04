USA: fort recul de la confiance des consommateurs en avril information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:18









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain se dégrade fortement en avril, à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board dont l'indice a chuté de 7,9 points pour s'établir à 86 pour le mois qui s'achève, contre 93,9 en mars.



L'organisation patronale précise que si l'indice de la situation présente ne s'est tassé que de 0,9 point à 133,5, celui des attentes a plongé de 12,5 points à 54,4, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2011.



L'indice des attentes -basé sur les perspectives à court terme pour les revenus, les affaires et les conditions du marché du travail- ressort aussi bien inférieur au seuil des 80, qui signale habituellement une récession à venir.





