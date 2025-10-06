 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Droits de douane de 25% sur les camions à compter du 1er novembre
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 21:23

par David Shepardson

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que des droits de douane de 25% seraient appliqués à tous les camions de poids moyen et lourd importés aux États-Unis à compter du 1er novembre.

Donald Trump avait déclaré en septembre que les importations de poids lourds seraient soumises à de nouveaux droits de douane à partir du 1er octobre pour des raisons de sécurité nationale, expliquant que ces prélèvements visaient à protéger les fabricants américaines d'une "concurrence extérieure déloyale".

Ces droits de douane bénéficieront à des entreprises telles que Peterbilt et Kenworth PCAR.O , filiale de Paccar, et Freightliner DTGGe.DE , qui appartient à Daimler Truck, avait également déclaré le locataire de la Maison blanche.

Les véhicules concernés incluent les camions de livraison, les camions-bennes, les camions de services publics, les bus de transport en commun, les navettes, les bus scolaires, les poids lourds avec remorque ainsi que les semi-remorques et les véhicules professionnels lourds.

La Chambre de commerce des États-Unis avait auparavant demandé au département du Commerce de ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les camions, notant que les cinq principales importation sont le Mexique, le Canada, le Japon, l'Allemagne et la Finlande, "des alliés ou des partenaires proches des États-Unis et qui ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale".

Les droits de douane pourraient affecter Stellantis

STLAM.MI , qui produit des utilitaires avec sa marque Ram Trucks et des fourgonnettes commerciales au Mexique. Stellantis a fait pression sur la Maison blanche pour qu'elle n'impose pas de droits de douane élevés sur ses camions fabriqués au Mexique.

(Reportage David Shepardson, Christian Martinez et Susan Heavey, version française Benjamin Mallet)

Valeurs associées

DAIMLER TR HLDG
35,530 EUR XETRA -0,75%
PACCAR
98,5200 USD NASDAQ +0,44%
STELLANTIS
9,325 EUR MIL +3,38%
VOLVO B ORD
271,100 SEK LSE Intl -1,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:10 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • L'ancien ministre égyptien des Antiquités et du Tourisme, Khaled El-Enany, pose pour une photo le 1er octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    L'ex-ministre égyptien Khaled el-Enany désigné à la tête de l'Unesco
    information fournie par AFP 06.10.2025 21:13 

    Le Conseil exécutif de l'Unesco a désigné lundi l'Egyptien Khaled el-Enany pour devenir son prochain directeur général pour les quatre prochaines années dans un contexte de remise en cause de l'organisation, accusée d'être politisée et secouée par le retrait annoncé ... Lire la suite

  • Gabriel Attal sur le plateau du 20H de TF1 lundi soir ( AFP / Ludovic MARIN )
    Crise politique: Attal acte sa prise de distance d'avec Emmanuel Macron
    information fournie par AFP 06.10.2025 21:12 

    Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et président du parti présidentiel Renaissance, a déclaré lundi que "comme beaucoup de Français" il "ne comprend plus les décisions" du chef de l'Etat, confirmant la nette prise de distances entre les deux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank