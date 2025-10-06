USA-Droits de douane de 25% sur les camions à compter du 1er novembre

par David Shepardson

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que des droits de douane de 25% seraient appliqués à tous les camions de poids moyen et lourd importés aux États-Unis à compter du 1er novembre.

Donald Trump avait déclaré en septembre que les importations de poids lourds seraient soumises à de nouveaux droits de douane à partir du 1er octobre pour des raisons de sécurité nationale, expliquant que ces prélèvements visaient à protéger les fabricants américaines d'une "concurrence extérieure déloyale".

Ces droits de douane bénéficieront à des entreprises telles que Peterbilt et Kenworth PCAR.O , filiale de Paccar, et Freightliner DTGGe.DE , qui appartient à Daimler Truck, avait également déclaré le locataire de la Maison blanche.

Les véhicules concernés incluent les camions de livraison, les camions-bennes, les camions de services publics, les bus de transport en commun, les navettes, les bus scolaires, les poids lourds avec remorque ainsi que les semi-remorques et les véhicules professionnels lourds.

La Chambre de commerce des États-Unis avait auparavant demandé au département du Commerce de ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les camions, notant que les cinq principales importation sont le Mexique, le Canada, le Japon, l'Allemagne et la Finlande, "des alliés ou des partenaires proches des États-Unis et qui ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale".

Les droits de douane pourraient affecter Stellantis

STLAM.MI , qui produit des utilitaires avec sa marque Ram Trucks et des fourgonnettes commerciales au Mexique. Stellantis a fait pression sur la Maison blanche pour qu'elle n'impose pas de droits de douane élevés sur ses camions fabriqués au Mexique.

(Reportage David Shepardson, Christian Martinez et Susan Heavey, version française Benjamin Mallet)