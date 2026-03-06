 Aller au contenu principal
USA : destruction surprise de 92 000 emplois en février
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:51

Selon le rapport mensuel sur l'emploi américain, l'économie a détruit 92 000 postes non-agricoles en février, alors que les économistes anticipaient en moyenne 59 000 créations. En janvier, 126 000 emplois avaient été créés. En parallèle, en rythme mensuel, le salaire horaire moyen a progressé de 0,4% en février, comme le mois précédent et supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point en février, à 4,4%.

