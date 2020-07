Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Des manifestants fêtent la fermeture du consulat chinois à Houston Reuters • 25/07/2020 à 02:41









HOUSTON, Texas, 25 juillet (Reuters) - Le personnel du consulat de Chine à Houston, au Texas, a quitté le bâtiment sous les clameurs de manifestants anticommunistes vendredi, après que le gouvernement américain a ordonné cette semaine la fermeture de la mission diplomatique en la décrivant comme un nid d'espions au service de Pékin. Une centaine de manifestants ont dénoncé le Parti communiste chinois (PCC) et enjoint les membres du consulat à rentrer en Chine et "reprendre" le pays, alors que ceux-ci chargeaient leurs affaires dans des camions de location. Peu après 16h00 (21h00 GMT), soit dans la foulée de l'expiration de l'ultimatum fixé par l'administration Trump pour évacuer le bâtiment, des individus ont utilisé des outils pour forcer l'une des portes du bâtiment, a constaté un journaliste de Reuters. Ils ont refusé de préciser leur identité. Quand ces hommes ont pénétré dans le bâtiment de cinq étages, deux membres en uniforme du bureau de sécurité diplomatique du département d'Etat américain sont venus garder la porte d'entrée, sans répondre aux questions des journalistes. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'ambassade chinoise à Washington et du département d'Etat américain. Selon un journaliste de Reuters, le personnel du consulat a quitté les lieux vers 16h00 à bord de plusieurs véhicules. Le personnel du consulat était chargé de missions dans huit Etats du sud des Etats-Unis. Houston est réputée pour être un carrefour de la recherche médicale, notamment sur le cancer et les maladies infectieuses - et, depuis le début de la pandémie de coronavirus, sur un potentiel vaccin contre le COVID-19. La ville texane abrite aussi des dizaines d'entreprises pétrolières qui développent des technologies utilisées à travers le monde. En représailles à l'ordre de l'administration Trump de fermer le consulat de Houston, la Chine a sommé les Etats-Unis de fermer leur consulat à Chengdu. Cette affaire est le dernier point de contentieux à date entre Washington et Pékin, dont les relations sont tendues sur le commerce, la pandémie de coronavirus ou encore les manoeuvres militaires chinoises en Asie du Sud-Est. (Gary Williams et Adrees Latif, avec David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

