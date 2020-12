Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Demande d'informations sur l'utilisation des données personnelles par les réseaux sociaux Reuters • 14/12/2020 à 22:53









(Actualisé avec annonce) WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - La commission fédérale du Commerce aux Etats-Unis (FTC) souhaite obtenir de la part de différents réseaux sociaux ou plateformes de vidéos, comme Facebook FB.O ou Twitter TWTR.N , des informations sur leur utilisation des données de leurs abonnés, a-t-elle annoncé lundi. Cette demande a aussi été adressée à WhatsApp, propriété de Facebook, Amazon AMZN.O , TikTok du chinois ByteDance, Discord, Reddit, Snap SNAP.N et YouTube, qui appartient à Alphabet GOOGL.O . La FTC souhaite notamment savoir comment ces entreprises collectent des données sur leurs utilisateurs, comment elles ciblent leurs publicités et comment elles utilisent leurs algorithmes. Elle veut aussi évaluer l'influence de leurs pratiques sur les enfants et les adolescents. Les entreprises ont 45 jours pour répondre à ces demandes, qui précèdent généralement la publication de directives ou des recommandations législatives. Aucune d'entre elles n'a répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. (Diane Bartz version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.51% AMAZON.COM NASDAQ +1.30% FACEBOOK NASDAQ +0.23% ALPHABET-A NASDAQ -1.27% MICROSOFT NASDAQ +0.44% SNAP-A NYSE -3.25% TWITTER NYSE +1.09%