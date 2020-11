Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Décollage réussi pour la fusée SpaceX avec quatre astronautes à bord Reuters • 16/11/2020 à 01:36









16 novembre (Reuters) - SpaceX, la société spatiale privée fondée par le milliardaire Elon Musk, a lancé dimanche quatre astronautes en direction de la Station spatiale internationale, dans ce que la Nasa qualifie de première mission à part entière pour envoyer un équipage en orbite à bord d'un appareil exploité par un groupe privé. La nouvelle capsule Crew Dragon a été lancée par une fusée SpaceX Falcon 9 à 00h27 GMT lundi depuis le centre spatial de Cap Canaveral, en Floride. (Joey Roulette; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.