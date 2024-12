USA : confirmation de la progression de la productivité

(AOF) - La productivité du secteur non-agricole a augmenté de 2,2% au troisième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus et une précédente estimation de 2,2%. Elle avait augmenté de 2,1% au deuxième trimestre. Par ailleurs, le coût unitaire du travail a progressé de 0,8% contre un consensus et une précédente estimation de 1,9% et après un repli de 1,1% lors du dernier trimestre.