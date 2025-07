USA: Commerzbank attend un statu quo de la Fed fin juillet information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Revenant sur le rapport sur l'emploi paru en début d'après-midi, Commerzbank se dit conforté dans son opinion selon laquelle la Fed devrait s'orienter vers des baisses de ses taux, mais qu'elle devrait les laisser inchangés lors de sa réunion à la fin du mois.



Pour rappel, l'économie américaine a généré 147.000 emplois non agricoles en juin, à comparer à un consensus de l'ordre de 120.000, et le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,1%, alors qu'il était au contraire attendu en hausse à 4,3%.



Si les créations d'emplois non agricoles du mois dernier ont donc dépassé les attentes, Commerzbank souligne que la moitié de cette augmentation est attribuable au secteur public, et que la durée moyenne du travail a légèrement diminué.



'Dans l'ensemble, les chiffres sont donc mitigés. Il n'y a toujours pas de signe d'un véritable effondrement du marché du travail, même si des signes de faiblesse sont évidents dans certains domaines', juge ainsi la banque allemande.





