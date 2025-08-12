USA: Commerzbank attend toujours une baisse de taux
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 15:57
En juillet par rapport à juin, le taux d'inflation annuel est resté stable à 2,7% en données brutes et a augmenté légèrement à 3,1% en données sous-jacentes, des niveaux légèrement sous les consensus des économistes.
Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,2% au total et de 0,3% hors énergie et alimentation, ce dernier ressortant ainsi à son plus haut niveau depuis janvier, selon Commerzbank.
'Cependant, la dernière accélération est due davantage à la hausse des prix des services qu'aux droits de douane sur les biens importés', tempère la banque allemande, pour qui 'il y a encore peu de signes d'une flambée massive des prix'.
