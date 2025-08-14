USA: bond des prix producteurs en juillet information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 14:37









(Zonebourse.com) - Le Département du Travail (DoL) fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé en juillet par rapport au mois précédent, de 0,9% en données totales et de 0,6% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



L'administration américaine précise que plus des trois quarts de cette augmentation des prix d'un mois sur l'autre peut être attribuée à une hausse de 1,1% des prix des services, tandis que ceux des biens se sont accrus de 0,7%.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré le mois dernier, de 0,9 point à 3,3% en données brutes, et de 0,3 point à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.