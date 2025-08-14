USA: bond des prix producteurs en juillet
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:37
L'administration américaine précise que plus des trois quarts de cette augmentation des prix d'un mois sur l'autre peut être attribuée à une hausse de 1,1% des prix des services, tandis que ceux des biens se sont accrus de 0,7%.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré le mois dernier, de 0,9 point à 3,3% en données brutes, et de 0,3 point à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux.
