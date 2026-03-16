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USA-Baisse surprise de l'indice d'activité "Empire State" en mars
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 13:40

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse surprise en mars, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" est passé à -0,2 après +7,1 en février.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +3,9.

La composante des nouvelles commandes ressort à +6,4 après +5,8 le mois dernier, et celle de l'emploi à +5,8 après +4,0.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois s'est établi à +31,0 après +34,7 en février.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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