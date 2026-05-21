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USA: baisse proche des attentes des nouvelles inscriptions au chômage
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 14:39

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 13 mai, un chiffre en baisse de 3 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 211 000 à 212 000) et finalement assez proche des attentes du consensus qui tablait sur 210 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 202 500, en repli limité de 1 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 782 000 lors de la semaine au 4 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 6 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

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