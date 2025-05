USA: baisse du PIB révisée à -0,2% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est contracté de 0,2% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, selon le Département du Commerce qui avait annoncé un tassement de 0,3% en toute première lecture il y a un mois.



Cette légère baisse de la richesse créée, qui intervient après une croissance de 2,4% au trimestre précédent, est principalement attribuable à une augmentation des importations et à une diminution des dépenses publiques.



Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement compensés par des hausses de l'investissement, des dépenses de consommation des ménages et des exportations.





