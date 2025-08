USA: baisse de taux 'de nouveau d'actualité' (Commerzbank) information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 15:35









(Zonebourse.com) - Revenant sur le rapport sur l'emploi américain pour juillet, dévoilé en début d'après-midi, Commerzbank estime qu'il vient renforcer l'hypothèse d'une prochain assouplissement par la Réserve fédérale de sa politique monétaire.



'Le marché du travail est en perte de vitesse significative', constate la banque allemande, notant que 73.000 emplois non agricoles ont été créés aux États-Unis le mois dernier, alors que les économistes en attendaient plus de 100.000.



'Plus important encore, les hausses enregistrées en mai et en juin ont été fortement révisées à la baisse', pointe Commerzbank, au vu d'un solde de révision total de -258.000 pour ces deux mois, ajoutant que le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 4,2%.



'Une baisse des taux par la Fed lors de sa prochaine réunion en septembre est donc de nouveau d'actualité, après qu'une telle décision ait semblé beaucoup moins probable suite aux déclarations 'faucon' de son président, Jerome Powell, mercredi', juge-t-elle.





