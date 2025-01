USA: baisse d'activité économique en janvier (Empire State) information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - L'activité économique a diminué dans l'État de New York en janvier, selon les entreprises ayant répondu à l'Empire State Manufacturing Survey. L'indice général des conditions économiques a chuté de quinze points pour s'établir à -12,6.



Les nouvelles commandes ont légèrement baissé, tandis que les expéditions sont restées quasiment inchangées.



Par ailleurs, les indicateurs du marché du travail ont montré des niveaux d'emploi stables, mais une diminution de la durée moyenne de la semaine de travail. Les hausses des prix des intrants et des prix de vente se sont accélérées.



Les entreprises se sont montrées plus optimistes quant à une amélioration des conditions dans les mois à venir.





