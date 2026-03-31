information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 16:05

USA-Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en mars - Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est améliorée contre toute attente en mars, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 91,8, contre 91,0 en février (révisé de 91,2).

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 88.

(Rédigé par Diana Mandiá)