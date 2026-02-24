USA-Amélioration de la confiance des consommateurs en février-Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est améliorée en février, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 91,2 contre 89,0 (révisé de 84,5) en janvier.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 87,0.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
