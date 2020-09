Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Accord bipartisan sur un texte de financement fédéral provisoire Reuters • 23/09/2020 à 01:27









WASHINGTON, 23 septembre (Reuters) - La présidente démocrate de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé mardi qu'un accord avait été trouvé avec les républicains sur un projet de loi de financement fédéral provisoire pour éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown"). Alors que l'enveloppe budgétaire actuelle expire le 30 septembre, les chefs de file des deux partis ont négocié un texte permettant de maintenir le même niveau de financement pour la plupart des programmes fédéraux afin d'éviter un "shutdown" en pleine épidémie de coronavirus et à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. Les démocrates de la Chambre ont indiqué lundi avoir rédigé un texte prévoyant des fonds fédéraux jusqu'au 11 décembre au moins, mais ont provoqué la colère des républicains en laissant de côté une partie des aides aux agriculteurs voulues par le président Donald Trump. Nancy Pelosi a fait savoir mardi dans un communiqué qu'un accord a été trouvé avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et les républicains sur un texte prévoyant ces aides aux agriculteurs ainsi que les aides alimentaires réclamées par les démocrates. (Susan Cornwell et Eric Beech; version française Jean Terzian)

