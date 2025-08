USA : accélération supérieure aux attentes de l'activité dans le secteur des services

(AOF) - Au mois de juillet, l’indice PMI de S&P Global mesurant le niveau de l’activité du secteur des services aux États-Unis a progressé plus que prévu. Il s’est élevé à 55,7 points, un plus haut depuis sept mois, contre des attentes à 55,2 points. Au mois de juin, il était à 52,9 points. L’activité commerciale a augmenté à son rythme le plus soutenu depuis le début de l’année, dans un contexte d’expansion solide.

Les entreprises ont réagi à des charges de travail plus élevées en embauchant du personnel supplémentaire, bien que modestement. Pendant ce temps, les tarifs ont continué à s'ajouter aux pressions inflationnistes, entraînant une augmentation plus rapide des coûts des intrants et des prix des produits.

En outre, l'indice S&P Global US Composite PMI est passé à 55,1, contre 52,9 en juin et 54,6 attendu. Il signale une expansion mensuelle marquée de l'activité commerciale. L'accélération du rythme de croissance a été centrée sur le secteur des services, la production manufacturière ayant augmenté à un rythme plus lent.