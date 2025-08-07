USA: +7000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 14:42
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 220 750, en repli anecdotique de 500 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 974 000 la semaine du 21 juillet (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 38 000 par rapport à la semaine précédente.
