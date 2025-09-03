USA: -1,3% de commandes industrielles en juillet
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 16:05
De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine se sont accrues timidement de 0,9% en juillet en rythme séquentiel. Les stocks n'ayant augmenté que de 0,3%, le ratio stocks sur livraisons s'est tassé d'un mois sur l'autre, passant de 1,57 à 1,56.
A lire aussi
-
Les voitures thermiques vraiment interdites en 2035? Le doute monte face à de possibles "revirements" de Bruxelles
Le cap fixé par le Parlement européen pour la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035 va être rééxaminé l'an prochain, dans le cadre d'une "clause de revoyure" qui alimentent les craintes des secteurs engagés dans l'électrification du parc automobile. A l'instar ... Lire la suite
-
Le CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat des coureurs professionnels, a condamné mercredi "les actions qui mettent en danger l'intégrité des coureurs" alors que plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu depuis le départ du Tour d'Espagne. ... Lire la suite
-
Une image pour l'Histoire : le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong Un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé aux allures de démonstration de force militaire et diplomatique ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait globalement en hausse mercredi, entraînée par Google et Apple , deux poids lourds du secteur technologique américain, qui profitaient d'une décision de justice, reléguant au second plan les inquiétudes commerciales. Vers 13H50 GMT, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer