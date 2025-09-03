USA: -1,3% de commandes industrielles en juillet information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 16:05









(Zonebourse.com) - Après une chute de 4,8% en juin par rapport au mois précédent (confirmée par rapport à l'estimation initiale), les commandes à l'industrie des Etats-Unis ont de nouveau baissé en juillet, de 1,3%, selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine se sont accrues timidement de 0,9% en juillet en rythme séquentiel. Les stocks n'ayant augmenté que de 0,3%, le ratio stocks sur livraisons s'est tassé d'un mois sur l'autre, passant de 1,57 à 1,56.





