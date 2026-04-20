US Rare Earth accélère son expansion dans un secteur stratégique sous tension
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:37
Le groupe a dévoilé un projet d'acquisition du producteur brésilien Serra Verde dans une opération valorisée à 2,8 milliards de dollars, mêlant numéraire et actions. US Rare Earth prévoit de verser 300 millions de dollars en espèces, complétés par 126,9 millions de dollars en titres nouvellement émis. La finalisation de la transaction est attendue au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.
Un actif clé pour sécuriser l'approvisionnement
Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser des sources d'approvisionnement hors Chine. Serra Verde présente un intérêt particulier, renforcé par un accord d'approvisionnement de 15 ans couvrant 100% de sa production de quatre terres rares, conclu avec une structure mêlant entités publiques américaines et investisseurs privés.
Dans un contexte de forte croissance de la demande, notamment liée à la transition énergétique et aux technologies avancées, les acteurs occidentaux cherchent activement à diversifier leurs sources, en particulier pour les terres rares lourdes, essentielles mais peu disponibles en dehors de l'Asie.
Un positionnement stratégique renforcé
Avec cette acquisition, US Rare Earth consolide son statut d'acteur stratégique. Cette dimension est également illustrée par l'entrée de l'État au capital de l'entreprise, avec une participation annoncée de 10%.
Dans le même temps, Wedbush a initié la couverture du titre avec une recommandation "surperformance" et un objectif de cours fixé à 29 dollars. Le cabinet met en avant le modèle intégré du groupe, qui combine extraction, transformation et fabrication d'aimants à base de terres rares lourdes.
Cette plateforme repose notamment sur le gisement de Round Top, situé dans l'ouest du Texas, considéré comme le plus important gisement nord-américain à dominante de terres rares lourdes. Elle s'appuie également sur une production de samarium-cobalt à échelle commerciale hors de Chine, ainsi que sur une usine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, où les premières livraisons commerciales de NdFeB sont attendues dès ce trimestre.
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