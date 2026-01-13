US Bancorp va mettre la main sur BTIG
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:01
Avec plus de 700 employés, BTIG a participé à plus de 1275 transactions bancaires d'investissement annoncées depuis 2015. La société et ses affiliés opèrent dans 20 villes à travers les Etats-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Australie.
L'accord définitif entre US Bancorp et BTIG a été signé le 12 janvier, et la transaction devrait être finalisée au 2e trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires et du respect des conditions de clôture applicables.
La contrepartie ciblée pour la transaction va jusqu'à 1 MdUSD, dont 725 MUSD (362,5 MUSD en cash et 6 600 594 actions) à payer à la clôture et jusqu'à 275 MUSD potentiels payables sur trois ans, sous réserve d'objectifs de performance définis.
