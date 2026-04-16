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US Bancorp boudé après sa publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:05

US Bancorp recule de 1,8% après la publication par le groupe de services financiers de ses comptes des 3 premiers mois de 2026, d'où ressort un BPA en progression de 15% à 1,18 USD, mais aussi un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) en baisse de 0,5 point à 17%.

Ses revenus se sont accrus de 4,7% à 7,29 MdsUSD, soutenus à la fois par ses revenus nets d'intérêt ( 4,1%) et ses autres types de revenus ( 5,7%), tandis que ses dépenses opérationnelles sont restées à peu près stables ( 0,8%) à 4,26 MdsUSD.

US Bancorp a ainsi vu son ratio d'efficience s'améliorer à 58,2% au 1er trimestre 2026, contre 60,8% un an auparavant, mais ses provisions pour pertes sur crédit ont augmenté de 7,3% sur un an, à 576 MUSD.

"La hausse des revenus nets d'intérêts a été soutenue par une forte croissance des prêts dans les secteurs prioritaires, notamment les prêts commerciaux et les cartes de crédit, ainsi que par des dépôts de consommation records", explique le CEO Gunjan Kedia.

"Les revenus de commissions ont augmenté de 6,9% sur un an, reflétant l'amélioration des performances de paiement et la dynamique continue des activités sur les marchés de capitaux et dans les services d'investissement", poursuit-il.

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