URW: ouverture d'un centre commercial à Hambourg information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce l'ouverture au public de la section commerciale de Westfield Hamburg-Überseequartier, un projet déjà loué à 95% avec un fort intérêt pour les unités restantes, selon le groupe immobilier.



Apportant une nouvelle destination à la ville de Hambourg, la composante commerciale de 94.000 m² du quartier comprendra au total 170 unités de vente au détail, de restauration et de divertissement.



'Elle ajoute également un nouvel atout au portefeuille de centres commerciaux du groupe situés dans les meilleurs emplacements des grandes villes, opérant sous la puissante marque Westfield', commente son CEO Jean-Marie Tritant.





