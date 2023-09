Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: le titre recule, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - L'action Unibail-Rodamco-Westfield (URW) signe jeudi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 alors que Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours sur la valeur.



Peu avant 14h30, le titre du groupe d'immobilier commercial recule de 0,9% alors qu'au même moment, l'indice SBF 120 avance de 0,3%.



Dans une note sectorielle, Deutsche Bank explique avoir ajusté ses objectifs de cours sur plusieurs acteurs du secteur à la suite de la saison des publications de résultats semestriels, tout en maintenant ses recommandations.



Le courtier souligne que sa recommandation consistant à privilégier les spécialistes allemands de l'immobilier résidentiel depuis le mois de janvier a pour l'instant porté de bons résultats, ce qui le pousse à renouveler l'achat sur Vonovia et Instone.



Pour le reste, le broker conserve sa préférence pour les titres les plus défensifs du segment de l'immobilier commercial, à savoir Gecina, Klépierre et CA Immobilien.



Dans ce contexte, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours Unibail-Rodamco-Westfield de 55 à 50 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.





