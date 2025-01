URW: le titre en tête du CAC, Jefferies passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield s'adjuge mardi la plus forte hausse du CAC 40 à la suite d'un relèvement de conseil des analystes de Jefferies, passés de 'conserver' à 'acheter' sur le titre.



Vers 14h10, l'action du groupe d'immobilier commercial gagne près de 3% alors que l'indice parisien avant de 0,7%.



Dans une étude consacrée aux sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) européennes, les analystes de Jefferies se montrent optimistes quant à la trajectoire de la valeur en 2025.



Pour l'intermédiaire, la dynamique boursière autour d'URW devrait s'améliorer cette année, sans compter une éventuelle redéfinition de la stratégie de l'entreprise sur le marché américain qui pourrait également faire office de catalyseur.



Jefferies explique qu'une sortie des Etats-Unis pourrait s'avérer trop pénalisante pour les résultats du groupe au vu de son poids dans les comptes et de ses excellentes performances sur les trois dernières années, ce qui pourrait amener la société à réexaminer le scénario d'un départ.



Quoiqu'il advienne, le titre devrait bénéficier d'une revalorisation en 2025, poursuit le courtier, qui souligne qu'une éventuelle cession des activités américaines permettrait une réduction de l'endettement d'URW.



Au pire, poursuit Jefferies, l'action pourrait se payer autour de 10 fois son résultat récurrent ajusté par action (AREPS), comme les autres acteurs du secteur, ce qui correspond à un cours de plus de 90 euros toutes choses égales par ailleurs.



Son objectif de cours passe ainsi de 73 à 92 euros.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,30 EUR Euronext Paris +2,69%