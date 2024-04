Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: le redressement se poursuit, Citi en soutien information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre Unibail-Rodamco-Westfield poursuit sa hausse jeudi matin à la Bourse de Paris, au lendemain d'une séance de nette progression motivée par un relèvement de recommandation des analystes de Citi.



Dans une note diffusée mercredi, la banque d'affaires américaine dit avoir porté son conseil sur le titre du groupe d'immobilier commercial à 'achat', contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 52,5 à 85,2 euros.



De son point de vue, l'exploitant de centres commerciaux est entré dans une 'nouvelle phase', marquée par la perspective d'une amélioration de l'activité locative et d'une baisse des taux susceptible de relancer la croissance en 2025.



Pour Citi, le titre devait bénéficier non seulement du raffermissement du marché, qui devrait permettre à URW de se désendetter, mais aussi de la stabilité des résultats, un élément de nature ouvrir selon lui la voie à un triplement du dividende nouvellement relancé.



S'il fait remarquer que le titre se traite actuellement au sein de sa fourchette historique moyenne de valorisation, la firme américaine juge que l'absence de récession et le scénario grandissant d'un atterrissage en douceur pourraient justifier un cours de Bourse supérieur à 100 euros.



Après avoir progressé de plus de 1,5% hier suite à ces commentaires, le titre URW progressait encore de 0,5% aujourd'hui.





