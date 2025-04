URW: 94,4% obtenus sur une souche d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé jeudi les résultats définitifs de son offre de rachat lancée la semaine passée sur ses titres hybrides en circulation affichant une première date de remboursement en 2028.



Le groupe d'immobilier commercial indique qu'un montant de 939,2 millions d'euros a été apporté à l'offre, soit un taux de participation de 94,4% sur le total de 995 millions qui caractérisait cette souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée à 7,25% dite 'Perp-NC 2028'.



En conséquence, l'exploitant de centres commerciaux dit avoir renoncé au rachat de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 750 millions d'euros à 2,875% dénommées 'Perp-NC 2026', qu'il considérait comme une priorité secondaire.



URW précise que l'opération sera financée à partir de l'émission de 815 millions d'euros d'obligations convertibles à 5,5% affichant un coupon de 4.875% bouclée la semaine dernière et via sa trésorerie disponible.



Avec ce refinancement, le promoteur explique être en mesure d'améliorer le coupon moyen de sa dette hybride, en réduire le montant et en allonger la date du premier remboursement anticipé.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,6200 EUR Euronext Paris +0,74%