Urban Outfitters s'envole après avoir dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices au troisième trimestre

26 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters < URBN.O > en hausse de 18,6 % à 81 $ avant la mise sur le marché

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 1,53 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,47 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Elle fait également état d'un bénéfice par action (BPA) de 1,28 $ au troisième trimestre, contre des prévisions de 1,20 $ ** Au moins quatre maisons de courtage augmentent les PT suite aux résultats ** Les investissements d'URBN dans ses propres marques, le marketing et l'expansion des magasins devraient stimuler les ventes de Noël et aider le distributeur à conquérir davantage de parts de marché, selon les analystes de Jefferies

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~25% depuis le début de l'année