Urban Outfitters chute après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de ses ventes pour les fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O ont baissé de 5,6 % à 76,99 $ avant le marché après avoir enregistré une croissance plus faible des ventes pendant les fêtes

** La société annonce une croissance des ventes de 9 % pour les deux mois se terminant le 31 décembre 2025, contre 10 % l'année précédente

** Les ventes nettes totales du secteur de la vente au détail ont augmenté de 7 % et les ventes nettes du secteur de la vente au détail comparable ont augmenté de 5 %, contre 7 % et 6 %, respectivement, l'année précédente ** Les ventes nettes totales de la société pour la période de onze mois se terminant le 31 décembre 2025 ont augmenté de 11 %, contre 7 % il y a un an

** L'URBN a augmenté de 37 % en 2025

