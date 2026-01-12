Urban Outfitters chute après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de ses ventes pour les fêtes de fin d'année

12 janvier - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O ont baissé de 5,6 % à 76,99 $ avant le marché après avoir enregistré une croissance plus faible des ventes pendant les fêtes

** La société annonce une croissance des ventes de 9 % pour les deux mois se terminant le 31 décembre 2025, contre 10 % l'année précédente

** Les ventes nettes totales du secteur de la vente au détail ont augmenté de 7 % et les ventes nettes du secteur de la vente au détail comparable ont augmenté de 5 %, contre 7 % et 6 %, respectivement, l'année précédente ** Les ventes nettes totales de la société pour la période de onze mois se terminant le 31 décembre 2025 ont augmenté de 11 %, contre 7 % il y a un an

** L'URBN a augmenté de 37 % en 2025