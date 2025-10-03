Uranium Energy chute après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 204 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix)

3 octobre -

** Les actions d'Uranium Energy UEC.A ont baissé de 4,2 % à 13,11 $ au début de vendredi après la fixation du prix de l'émission

** La société UEC, basée à Corpus Christi au Texas, a vendu 15,5 millions d'actions à 13,15 $, ce qui équivaut à un produit brut d'environ 203,8 millions de dollars ()

** Le prix de l'offre est inférieur de 3,9 % à celui de la dernière vente d'actions jeudi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour accélérer le développement d'une nouvelle installation américaine de raffinage et de conversion de l'uranium, ainsi qu'à d'autres fins

** Goldman Sachs est le seul preneur ferme ** Le 2 septembre, UEC a annoncé le lancement de l'installation par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, United States Uranium Refining & Conversion Corp ** UEC, qui possède trois plates-formes en étoile dans le sud du Texas et le Wyoming, n'a pas divulgué le site de la nouvelle installation ** Avec ~465,3 millions d'actions en circulation au 3 octobre, selon le prospectus , la société a une capitalisation boursière d'environ 6,4 milliards de dollars jusqu'à jeudi

** Malgré la baisse enregistrée vendredi, les actions ont à peu près doublé depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 15,05 $ le 24 septembre

** 7 analystes sur 8

analystes évaluent l'action à "acheter" et 1 à "conserver"; la prévision médiane est de 15,75 $, selon les données de LSEG