Upwork dégringole après des perspectives décevantes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la plateforme de freelance Upwork UPWK.O chutent de 23,6 % à 14,34 $ en pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires T1 2026 compris entre 192 et 197 millions de dollars, contre 197,69 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 198,40 millions de dollars au 4ème trimestre dépasse légèrement les estimations de 197,52 millions de dollars

** La note moyenne de 11 analystes est "buy"; leur PT médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** L'action UPWK a augmenté de 21,2 % en 2025, en baisse de 5,2 % depuis le début de l'année