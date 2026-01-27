 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UPS prévoit une hausse du CA en 2026 avec des envois plus rémunérateurs
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 12:38

United Parcel Service UPS.N a annoncé mardi prévoir pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à plus forte valeur ajoutée.

La plus grande entreprise de livraison de colis au monde table sur un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de dollars (75,45 milliards d'euros) pour 2026, après 88,7 milliards de dollars l'année dernière.

Le groupe anticipe une marge d'exploitation ajustée de 9,6% pour 2026.

"À l'avenir, une fois la réduction progressive des activités avec Amazon achevée, 2026 marquera un tournant dans la mise en oeuvre de notre stratégie visant à assurer la croissance et l'augmentation soutenue des marges", a déclaré Carol Tomé, président-directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

L'action UPS gagne 3,7% mardi dans les échanges avant-Bourse, tandis que son rival FedEx FDX.N progresse d'environ 1%.

Pour le quatrième trimestre, UPS fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars, contre 25,3 milliards de dollars l'année précédente.

(Rédigé par Abhinav Parmar à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

AMAZON.COM
238,5000 USD NASDAQ -0,28%
FEDEX
304,350 USD NYSE +0,03%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
106,950 USD NYSE -0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank