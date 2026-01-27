UPS prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires en 2026

27 janvier - United Parcel Service UPS.N a prévu mardi des revenus plus élevés pour 2026, alors qu'il continue de réduire les livraisons à faible marge pour son plus gros client, Amazon, et s'oriente vers des expéditions plus rémunératrices.

La plus grande société de livraison de colis au monde s'attend à ce que les recettes annuelles soient de 89,7 milliards de dollars, contre 88,7 milliards de dollars en 2025.