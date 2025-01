UPS: le titre surperforme, BofA passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - L'action UPS fait mieux que le reste du marché boursier américain mercredi matin, profitant d'un relèvement de la recommandation de Bank of America, passé à l'achat sur la valeur.



Quelques minutes après l'ouverture, le titre du géant américain de la messagerie gagne 1,3% alors que l'indice S&P 500 avance d'environ 0,2%.



BofA a relevé son conseil de 'neutre' à 'achat' et maintenu son objectif de cours de 150 dollars, évoquant la perspective d'un 'point d'inflexion' au niveau de l'activité du transporteur.



D'après la banque d'affaires, UPS devrait bénéficier d'une amélioration de la conjoncture économique, de ses mesures en termes de réductions de coûts et de l'attention toute particulière qu'il porte à ses tarifs.



La firme new-yorkaise anticipe également un rebond de la demande, voire une fin de la récession qui caractérisait le secteur du fret à partir de cette année.



En Bourse, le titre UPS a sous-performé Wall Street récemment, cédant autour de 13% sur les six derniers mois alors que le S&P s'est apprécié de 5% dans l'intervalle.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B 129,13 USD NYSE +1,29%