UPS lance un système de suivi des colis sur l'ensemble de son réseau américain
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:10
La technologie de suivi RFID est présente dans tous les véhicules de livraison UPS aux États-Unis, dans les centres de distribution de l'entreprise à travers le pays et sur chaque colis expédié via plus de 5 500 points de vente.
"La technologie RFID offre des avantages concrets aux clients d'UPS sans qu'ils aient besoin de devenir des experts en technologie ni d'investir dans de nouveaux systèmes" indique le groupe.
La détection RFID lors de l'enlèvement confirme que les colis ont bien été récupérés et sont en possession d'UPS. "Aucun autre transporteur n'est en mesure d'offrir cette garantie sur l'ensemble de son réseau américain" souligne UPS.
Les colis sont automatiquement détectés à mesure qu'ils circulent dans le réseau.
Grâce à des données plus nombreuses et de meilleure qualité, UPS réagit plus rapidement lorsque les conditions changent, qu'il s'agisse de la météo ou d'autres événements imprévus.
La technologie RFID est utilisée quotidiennement chez UPS : "elle permet de traiter des millions de colis et offre aux clients une visibilité inégalée sur leurs envois" rajoute UPS.
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