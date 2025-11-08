UPS immobilise sa flotte de MD-11, le type d'avion qui s'est écrasé à Louisville, selon NBC News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
UPS UPS.N a immobilisé sa flotte de McDonnell Douglas MD-11, le type d'avion impliqué dans le crash de mardi à Louisville, Kentucky, qui a tué au moins 13 personnes, a rapporté NBC News vendredi en fin de journée.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de NBC, qui cite deux sources au fait de la situation.
