Outre la publication des résultats du groupe, selon Bloomberg, UPS prévoit de supprimer 20 000 emplois cette année et de fermer des dizaines d'installations, car elle réduit considérablement les expéditions pour le géant du commerce électronique Amazon.com.

Fin janvier dernier, UPS avait livré ses prévisions pour l'exercice 2025 : un chiffre d'affaires d'environ 89 milliards de dollars (91,1 milliards de dollars en 2024) et une marge d'exploitation d'environ 10,8% (contre 9,3% en 2024).

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de UPS a baissé de 0,7% à 21,5 milliards de dollars au premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation sur cette période s'est élevé à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 3,3%. Le bénéfice dilué par action a progressé de 4,2% à 1,49 dollar, dépassant de 8 cents le consensus. Compte tenu de l'incertitude macroéconomique actuelle, l'entreprise de livraison et de logistique ne publie aucune mise à jour de ses perspectives annuelles précédemment publiées.

UPS : hausse des bénéfices trimestriels et 20 000 emplois supprimés

